Как грамотно спланировать бюджет в Макао: советы опытного путешественника

Владивосток и Макао с 22 декабря впервые свяжет прямое авиасообщение. Макао – особый административный район Китая, который предлагает уникальное сочетание восточных и португальских культур. Этот регион славится богатой историей, современными развлекательными комплексами, гастрономическими изысками и высококлассным сервисом. Инфраструктура города адаптирована для международного туризма: многие ориентируются на английский язык, а для посещения гражданам России виза не требуется. Трэвел-блогер Юлия Грушина рассказала, что важно знать перед поездкой.

© РИА "ФедералПресс"

Деньги

Самый выгодный вариант – брать с собой гонконгские доллары (HKD). Их можно купить заранее в российских банках. Юани там тоже принимают, но часто по невыгодному курсу 1:1 к гонконгскому доллару. Менять доллары США на местные патаки (MOP) тоже не очень прибыльно, да и патаки в основном нужны только для оплаты проезда. Во всех остальных местах спокойно принимают HKD.

Карты российской платежной системы Union Pay (включая карты Райффайзенбанка) работают, но не во всех заведениях. Важный лайфхак: при оплате картой после ввода четырехзначного пин-кода в терминале нужно дополнительно набрать «00».

Цены

«Там дороже, чем в остальном Китае. Кое-где и кое на что смело умножайте на два. Хорошие отели, те, что на Колоане, от 100$ за ночь и далее улетают в космос. Ужин в том же районе в среднем от 50$ на двоих (и это еще скромно). Шопинг есть, офигенный, но опять же дороже, чем на материковом Китае», – пишет она в своем блоге.

Есть и хорошие новости: многие шоу и парк с пандами тоже не требуют оплаты. А чтобы сэкономить на еде, можно смело идти в фуд-корт – цены там вполне демократичные.

Транспорт

Такси в Макао – самый дорогой вид транспорта. Для перемещения по городу лучше пользоваться общественным транспортом. По основным туристическим маршрутам курсируют бесплатные автобусы, которые связывают отели, аэропорт и ключевые районы. Это удобный способ добраться, например, из исторического центра на остров Колоан.

Кроме того, в городе есть сеть обычных автобусов и наземное метро – проезд в них стоит недорого. Такси стоит рассматривать только в крайнем случае, так как даже короткая поездка может обойтись в 20 долларов.

Навигация

В Макао отлично работают привычные Google Карты. В приложении доступна вся информация об общественном транспорте (маршруты и расписание), а также множество кафе и ресторанов с актуальными меню, ценами и отзывами. Другие карты для передвижения по городу просто не понадобятся.

Связь

Самым удобным решением для мобильного интернета является оформление e-SIM. В общественных местах, кафе и отелях, как правило, есть бесплатный Wi-Fi хорошего качества.

Блогер отметила, что в отличие от материкового Китая, в Макао нет ограничений на использование популярных сервисов. Полноценно работают WhatsApp*, Google, YouTube, социальные сети и другие привычные приложения.

Язык

Официальными языками Макао являются португальский и китайский (кантонский диалект). В отличие от материкового Китая, здесь гораздо больше людей, особенно в сфере обслуживания, неплохо владеют английским, что облегчает общение для туристов. Однако на всякий случай рекомендуется заранее установить офлайн-переводчик на телефон.

Погода

Наиболее комфортным временем для посещения Макао считается осень, особенно сентябрь и октябрь. Погода в этот период теплая и сухая. Зимние месяцы также мягкие – температура днем обычно держится в пределах +15...+20°C, поэтому теплая зимняя одежда не потребуется.

Летом же в Макао устанавливается жаркая и очень влажная погода, из-за которой длительное пребывание на улице может быть дискомфортным.

*ПРОЕКТ META PLATFORMS INC., ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ В РОССИИ ЗАПРЕЩЕНА.