Туристы из Европы и Китая боятся лететь в Таиланд

Минувшей ночью в Таиланде вновь стреляли на границе с Камбоджей в провинции Трат. Каждый новый эпизод военного противостояния вызывает тревогу у туристов и влияет на планы иностранцев, особенно самостоятельных путешественников, – обеспокоены в Ассоциации туристической индустрии королевства (АТТА).

© РИА Новости

В качестве примера был приведен запрос британцев, которые посчитали, что Паттайя находится слишком близко к зоне боевых действий. Есть вопросы и у китайцев, которые летают на чартерах в провинцию Удон Тхани на северо-востоке страны.

Большинство же россиян особенно не волнуются, судя по активному спросу на туры в Паттайю и на Пхукет. Здесь главное – уметь ориентироваться по карте и правильно соразмерять риски. От курортного города до ближайшего КПП на камбоджийской границе по автотрассе около 250 км, а до зоны боев – все 600, по джунглям же вообще не пройти. От острова в Андаманском море – порядка тысячи километров по суше.

Российским туристам в Посольстве РФ в Бангкоке рекомендовали следить за оперативной информацией и указаниями тайских властей. Также не стоит испытывать судьбу и специально отправляться в опасные районы.

«Мы с обеспокоенностью наблюдаем за негативными эпизодами, обостряющими ситуацию. Надеемся, что руководство Таиланда и Камбоджи проявит политическую волю для снижения напряженности», – сказал российский посол в Таиланде Евгений Томихин.

При этом турбизнес в Таиланде сомневается в возможности временного правительства страны быстро урегулировать тайско-камбоджийский конфликт. Новый же кабинет министров предстоит утвердить вновь избранному парламенту в лучшем случае через пару месяцев: старый состав законодательного органа был распущен вчера по королевскому указу. Более оптимистично настроен Дональд Трамп, которому главы обоих государств вчера пообещали больше не воевать.

