Появилась возможность недорого слетать на Мальдивы и Шри-Ланку

Обнаружили в билетных агрегаторах относительно бюджетные варианты перелета из Москвы на Мальдивы и Шри-Ланку. Предложения могут заинтересовать тех, кто готов отправиться к теплым морям в ближайшие дни и «на подольше», но Новый год предпочитает встречать дома.

«Аэрофлот» готов отвезти в столицу Мальдив, Мале послезавтра, 13 декабря, обратно – 29-го за 57,1 тыс. руб., причем в тариф уже включено 23 кг багажа – обычно нацпер берет за перевозку чемодана дополнительную плату (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 11 декабря. – Ред.).

Сэкономить в те же даты 11 тыс. руб. можно воспользовавшись на пути туда рейсом Air Arabia – пересадка в аэропорту займет менее 2 часов, а общее время в полете – около 12 часов, вполне комфортно для дальнего маршрута. Такой вариант обойдется в 45,9 тыс. руб. только с ручной кладью и в 49,5 тыс. – с багажом.

На Шри-Ланку из Москвы выгодно лететь чартером Red Wings в Хамбантоту. Туда – 16 декабря, обратно – 29-го. За места экономкласса нужно заплатить 49,4 тыс. руб., багаж входит в стоимость.

«Мы как-то брали такой тур. Вылет обратно должен был быть 1 января около 11 утра, перенесли на пораньше, на 7. Ну, встретили Новый год на пляже, потусили там, потом подсобрали вещи и поехали в аэропорт. В нашем отеле было очень много народа с рейса, как ни странно, все вовремя вышли к трансферу, никто не потерялся, не уснул, не загулял», – поделилась одна из подписчиков.