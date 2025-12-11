Пенсионерам предложили купить каюты на новом роскошном лайнере

В США компания Villa Vie Residences начала строительство нового роскошного круизного лайнера и предложила пенсионерам заранее купить каюты или взять их в аренду на всю жизнь. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что претендовать на покупку кают на борту лайнера Odyssey могут только пассажиры в возрасте от 75 до 79 лет. При этом чем больше лет человеку, тем ниже будет стоимость. Цены начинаются от 539 тысяч долларов (42 миллиона рублей). Проживающим на судне путешественникам будут доступны первоклассные удобства и услуги.

Пока что дата завершения строительства и спуска лайнера на воду не раскрывается.

