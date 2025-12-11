Вьетнам принял 490 тысяч российских туристов в 2025 году

Посол России в Вьетнаме Геннадий Бездетко рассказал, что эта страна Юго-Восточной Азии в 2025 году приняла 490 тыс. российских туристов.

«В город Нячанг нам обещают поднять количество рейсов ежемесячно чуть ли не до ста», — заявил посол в беседе с газетой «Известия».

По словам Бездетко, ожидается, что география прямых рейсов из России во Вьетнам будет только увеличиваться.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с НСН рассказал, что полная стоимость турпоездки возвращается при стихийном бедствии или возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью в стране предполагаемого отдыха.