Доходы или политика? Что сильнее повлияет на туризм в 2026 году

В преддверии Нового года редакция «ТурДома» начинает традиционный цикл публикаций с прогнозами на 2026 год – какие тренды, как позитивные, так и тревожные видят представители турбизнеса? В этой статье даем слово рознице: Андрею Вершинину («Слетать.ру») и Дмитрию Малютину (Level.Travel).

Что будет со спросом?

Ключевой для участников туррынка вопрос – насколько активно туристы будут покупать туры. «Не исключен сценарий, при котором тревел-индустрия может заметить сокращение спроса в целом. Отдельные категории населения могут пересмотреть свои приоритеты и сократить расходы на отпуск, кто-то от поездок на отдых вовсе откажется. Ведь инфляция, увеличение налогов больно бьют по доходам людей, а путешествия – хоть и важная часть жизни, но не продукт первой необходимости», – делится опасениями Дмитрий Малютин.

Андрей Вершинин чуть более оптимистичен: «Если увидим позитивное развитие в геополитике, если не придет, не дай бог, какая-нибудь очередная пандемия, думаю, спрос на путешествия будет вполне нормальный. Несмотря на рост налогов, который для малого предпринимательства становится очень значимой проблемой».

Дмитрий Малютин согласен с тем, что многое будет зависеть от международной ситуации: «Как только появится более-менее устойчивая конструкция мира, туристы почувствуют себя увереннее – это поднимет настроение в целом, вдохновит на планирование будущего, в том числе, и путешествий. Еще один фактор, способствующий активизации потребительского спроса, конечно, снижение ключевой ставки ЦБ. При текущих показателях людям выгоднее не тратить накопления, а хранить их на депозитах».

Без Европы, но с Китаем

Продолжая «геополитическую» тему, Андрей Вершинин выразил надежду на потепление в следующем году отношений с европейскими странами.

Позитивным моментом глава «Слетать.ру» называет безвиз с Китаем: «Туризм туда безусловно будет расти, причем не только пляжный и экскурсионный, а также деловой и, возможно, – с целью шопинга». По его словам, благодаря тому, что цены на многие премиальные товары в КНР существенно ниже, чем в России, туристы смогут фактически «отбить» за счет выгодных покупок расходы на авиабилеты и проживание.

Прайс-хантеров становится всё меньше

Всегда актуальная тема – цены. Туры дорожают, и в следующем году эта тенденция сохранится. «Уже из-за одного только повышения налогов», – поясняет Андрей Вершинин и выражает надежду, что рост не окажется слишком существенным.

А Дмитрий Малютин обращает внимание на тренд, который, по его мнению, вряд ли ослабнет и в 2026 году: «Так называемых “прайс-хантеров” – туристов, которым всё равно куда и без разницы когда ехать на отдых, лишь бы дешево, – стало заметно меньше. Бюджетных предложений на рынке не так много, за последние годы изменился средний чек. Люди иначе подходят к вопросу организации отпуска – еще важнее становится баланс цены и качества услуг, пользователи онлайн-сервисов делают выбор взвешенно, изучив все опции». Такая тенденция благоприятна для туркомпаний, так как ведет к увеличению глубины бронирований: туристы, готовые выделить бюджет на отпуск, как правило, покупают туры за несколько месяцев до поездки.