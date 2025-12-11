Россиянин поехал в Норвегию смотреть северное сияние и был депортирован

Россиянин Сергей Ковальчук поехал в Норвегию, чтобы посмотреть северное сияние, но был задержан на паспортном контроле и депортирован. Об этом он рассказал в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина пояснил, что прилетел из Стамбула в Осло и планировал отправиться на север европейской страны. Однако во въезде ему отказали. Туристу выдали бумагу о том, что рассматривается вопрос о депортации, и забрали у него паспорт. После этого соотечественника отпустили в город и обязали позже явиться в полицию.

По словам Ковальчука, ему назначили бесплатного русскоговорящего адвоката, которая объяснила, что проблему решить не получится. Оказалось, что в мае 2024 года норвежцы запретили российским туристам въезд не из зоны Шенгенского соглашения. Адвокат добавила, что вопрос о депортации уже решен.

В полиции россиянину объявили, что его отправят в Москву за их счет. Затем они сняли отпечатки пальцев туриста, сфотографировали его и даже измерили рост.

«Со мной два полностью вооруженных полицейских сдали багаж до Москвы. А потом на зарешеченной машине привезли к трапу самолета, завели в еще пустой салон. Паспорт отдали капитану корабля», — поделился Ковальчук.

Уже в Стамбуле у выхода из самолета его ждал молодой человек, который проводил пассажира в аэропорт. Паспорт россиянину вернули только у входа в транзитную зону. «Не думаю, что когда-то захочу еще раз сюда приехать», — пожаловался автор публикации.

