Женщина получила удар током в спа-салоне европейского отеля

Отдыхавшая в спа-салоне отеля в Европе женщина получила удар током. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел 10 декабря в Гранаде, Испания. Постоялица отеля принимала гидромассажную ванну. Во время отдыха она нажала кнопку для включения напора, но ее поразил электрический разряд.

На место происшествия вызвали сотрудников экстренного реагирования. Женщину доставили в местную больницу. На данный момент она находится в реанимации. Национальная гвардия начала расследовать причины происшествия.

