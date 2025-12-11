Турецким отелям запретят копировать паспорта туристов

Турецкие отели обяжут при заселении туристов отправлять их данные напрямую в цифровую систему МВД Турции. Бумажные копии документов снимать и хранить запретят.

Решение, которое, как пишет РИА «Новости», уже принято правительством Турции, устранит риски неправомерного использования данных туристов. У отелей нет единых стандартов хранения копий загранпаспортов. Это создавало предпосылки для мошенничества и нелегитимного использования частной информации.

Отказ от копирования паспортов также сократит сроки оформления на ресепшене, особенно для туристических групп.

В России тоже изменились правила предоставления документов при заселении в гостиницу, сообщили ранее в правительстве. С ноября россияне могут предъявлять загранпаспорт, а с 1 января 2026 года будет разрешено заселяться по водительскому удостоверению.

Российские гостиницы, согласно приказу МВД, обязаны хранить копии документов иностранных граждан в течение одного года. По подсчетам Forbes Russia, ежедневно только в московских отелях скапливается более 20 тыс. скан-копий паспортов.

С мая 2025 года вступили в силу правила хранения персональных данных в гостиницах. В случае крупной утечки (более тысячи человек) должностным лицам грозят штрафы от 200 до 400 тыс. рублей, а компаниям — от 3 до 5 млн руб.