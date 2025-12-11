Российская туристка на популярном курорте едва не лишилась ноги

Российская туристка получила тяжелейшие травмы во время высадки с экскурсионного корабля в Таиланде. 60-летняя дама возвращалась с острова Ко Ларн в Паттайе, когда из-за сильного ветра и высоких волн произошёл несчастный случай.

© Московский Комсомолец

Как сообщает SHOT, в момент высадки женщина поскользнулась и упала в узкий зазор между бортом прогулочного судна и металлическими перилами пирса. Качающееся на волнах судно несколько раз ударило её по ноге, причинив сильную боль.

На помощь незамедлительно пришли медики, оказавшие первую помощь на месте. Пострадавшую срочно доставили в одну из больниц Паттайи, где врачи диагностировали перелом левой ноги и обширную рваную рану. По словам медицинских специалистов, травмы были настолько серьёзными, что существовал реальный риск ампутации конечности.

По данному инциденту будет проведена проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.