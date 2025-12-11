Вместо Москвы туристы оказались в разных аэропортах страны

Из-за «ковра» в московском авиаузле внушительное количество рейсов с зарубежных курортов приземлились этой ночью в других городах нашей страны. Сейчас гавани столицы возобновили работу и ждут возвращения бортов в пункт назначения.

Рейс «Аэрофлота» SU421 из Хургады сел в Астрахани. В Москве он окажется ближе к полудню с опозданием на 6 часов. Сразу два самолета Red Sea Airlines с того же курорта и из Шарм-эль-Шейха ушли в Пулково.

Четыре самолета flydubai вместо Внуково приземлились в разных городах страны – Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Первые из них ждут в Москве в ближайшее время с опозданием от 6 до 9 часов. Как минимум один борт вернется в столицу без туристов:

«Сидели запертые в самолете 8 часов в Самаре. Уже потом сказали, что Внуково еще закрыто, а рабочее время у экипажа закончилось. Увезли автобусом в аэропорт и сказали будут вывозить наземным транспортом», – поделились информацией пассажиры.

«Мы вместо Домодедово приземлились в Казани. Рейс Шарджа – Москва Air Arabia», – пишут туристы в соцсетях.

Борт возвращается в столицу в эти минуты. Рейс Royal Air Maroc из Касабланки отправили в Пулково.

Самолет «Аэрофлота» из Еревана в Москву вынужденно задержался в Казани. «Приземлились в 3 часа. Только в 8:30 прошла информация, что вылет не ранее 16:00 в Москву».

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпании вынужденно отменяют десятки рейсов из-за ночного ковра в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.