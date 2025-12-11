Тревел-блогерша назвала русскую черту, которая раздражает иностранцев

Российская тревел-блогерша назвала раздражающую иностранцев русскую черту, ей оказалась прямолинейность. Своим наблюдением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что имеет богатый опыт общения с итальянцами и американцами, с которыми обсуждала тему культурных отличий неоднократно. Она поделилась, что спустя годы жизни в Италии ей до сих пор тяжело дается сослагательное наклонение или Congiuntivo, которое делает фразу менее прямолинейной. По ее словам, в стране было время, когда свои взгляды выражать было опасно.

«Когда я поняла, зачем итальянцам congiuntivo, до меня дошло, почему это вызывало во мне столько сопротивления. Я понимала это интуитивно, и меня это раздражало, потому что да, я прямолинейный человек», — пишет блогерша.

Также россиянка добавила, что ее муж-итальянец считает, что она выражает свое мнение слишком категорично.

«Русские говорят то, что думают. Американцы — то, что будет звучать вежливо. В США прямота часто считается грубостью. Часто, общаясь с русскими, я удивляюсь этой вашей прямоте», — привела она слова своего знакомого из Америки.

Российская путешественница, в свою очередь, призналась, что не понимает, для чего американцы улыбаются всем подряд.

