Гайд для туристов: все о связи во Вьетнаме

Для современных туристов надежный интернет на отдыхе – уже не роскошь, а необходимость. Возможность работать удаленно, быть на связи с близкими и делиться впечатлениями в соцсетях делает отпуск комфортнее. Именно поэтому вопрос о качестве связи – один из самых частых при выборе курорта. На основе экспертных данных туроператоров АТОР составил подробный гайд по доступности интернета на двух популярных курортах Вьетнама: в Нячанге и на острове Фукуок. В материале – где связь стабильнее, как поймать Wi-Fi за пределами отеля и в каких гостиницах сеть ловит даже на пляже.

Сравнение курортов

И в Нячанге, и на Фукуоке качество мобильной связи от национальных операторов (Viettel, Mobifone, Vinaphone) остается высоким, с широким покрытием и активным внедрением 5G. Бесплатный Wi-Fi стал стандартом для отелей, кафе и общественных мест на обоих курортах. Однако важные нюансы все же существуют, и они напрямую связаны с разницей в инфраструктуре этих двух популярных направлений.

Нячанг, как крупный развитый город, обладает плотной сетью вышек связи. Здесь гораздо чаще доступен высокоскоростной оптоволоконный интернет (FTTH), особенно в сетевых и фешенебельных отелях. Это обеспечивает более высокие гарантии стабильного и быстрого Wi-Fi.

Фукуок же – островной курорт. Связь стабильна в основных туристических зонах и отелях уровня 4–5*. Однако, как уточняют туроператоры, в удаленных районах, на уединенных пляжах или в небольших бунгало возможны временные колебания сигнала. Вероятность перебоев в маленьких бюджетных отелях вдали от инфраструктуры здесь несколько выше, чем в Нячанге.

Wi-Fi в отелях: реальная скорость и где именно ловит сеть

Во вьетнамских отелях, от бюджетных до фешенебельных, предоставление бесплатного Wi-Fi стало стандартной практикой. Платить за доступ к сети приходится крайне редко – обычно это премиальные тарифы с повышенной скоростью.

Скорость подключения в целом позволяет комфортно решать повседневные задачи: общаться в мессенджерах, проверять почту и социальные сети. В отелях более высокой категории (4–5*) канал, как правило, шире, что обеспечивает стабильные видеозвонки и просмотр онлайн-видео. В гостиницах эконом-класса скорость может снижаться в часы пиковой нагрузки, например, вечером.

Зона покрытия обычно распространяется на номера и все общественные пространства отеля: лобби, рестораны, зоны у бассейна. Что касается пляжа, то здесь ситуация зависит от расположения отеля. Если пляж является его собственной территорией (первая береговая линия), то сеть часто доступна и там. На муниципальных пляжах или если от отеля до берега нужно идти, стабильного Wi-Fi, скорее всего, не будет. Для постоянного и надежного соединения в любой точке рекомендуется использовать мобильный интернет с местной SIM-картой.

Бесплатный Wi-Fi во Вьетнаме за пределами отеля

Точки доступа стали стандартом сервиса. Бесплатный Wi-Fi предоставляют практически все кафе, рестораны, торговые центры, аэропорты и большинство пляжных баров. Для подключения обычно требуется простой пароль, который вам подскажет официант или сотрудник на ресепшене.

Единственное место, где можно остаться без привычной сети – это непосредственно на линии протяженных городских пляжей. Там редко устанавливают выделенные точки доступа. Но эта проблема решается просто: достаточно сделать несколько шагов в сторону ближайшего заведения – и стабильный сигнал снова появится.

Мобильный интернет

Чтобы не переплачивать за роуминг и быть уверенным в связи, лучше всего купить местную SIM-карту. Во Вьетнаме работают три крупных оператора: Viettel (считается лидером по покрытию даже в отдалённых местах и на море), Vinaphone и Mobifone.

Приобрести карту можно двумя основными способами. Самый простой – купить ее прямо в аэропорту по прилете, но это будет несколько дороже. Более выгодный вариант – найти в городе официальный салон связи, где при покупке нужно будет показать загранпаспорт для регистрации.

Отдельно стоит рассмотреть современную альтернативу – eSIM. Такую виртуальную сим-карту можно активировать дистанционно еще до вылета, и интернет появится сразу после посадки.

По стоимости мобильной связи во Вьетнаме можно сориентироваться так: самый простой стартовый пакет с минимальным трафиком обойдется примерно в 7–8 долларов. Если же требуется много интернета на всю поездку, то популярный туристический тариф с 30–50 ГБ трафика, звонками и сроком действия до месяца будет стоить в среднем 10–20 долларов. Конкретная цена зависит от выбранного оператора и объема пакета.

