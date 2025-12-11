Санатории Беларуси перед Новым годом бьют рекорды по бронированию

Белорусские санатории начали активно готовиться к Новому году. Так, на январь занято уже почти 70% мест.

© Мир24

Каждый шестой отдыхающий в здравницах — иностранец. Они часто покупают путевки и на зимние праздники. В целом в этом году у отрасли рекордные показатели. За 2025 год санатории посетили полтора миллиона человек. При этом география туристов широка — от Австралии до Южной Америки.

«Выбирают за уникальность услуг и за медицинскую эффективность, потому что люди бы сюда не поехали, если бы они не получали эффект от лечения. С использованием природных лечебных факторов можно получить эффект, не принимая лекарственные средства, что также импонирует людям. Они совмещают и отдых, и лечение, и при этом получают положительный результат, — заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси Геннадий Болбатовский.

Стандартный двухместный номер в санатории в среднем в сутки обходится в 135 белорусских или в 3 500 российских рублей. Внедряют в Беларуси и новые оздоровительные направления. Становится все больше мест с минеральными водами и лечебными грязями.