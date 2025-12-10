Российским туристам на Мальдивах пришлось бежать с «локального» острова

Туристы из Москвы и Подмосковья во второй половине ноября отправились на Мальдивы, рассчитывая на расслабленный отдых на берегу океана, а им пришлось в буквальном смысле бежать из отеля: реальность не соответствовала их ожиданиям.

Поездку организовала некая Анна. Она не турагент, называет себя просто организатором путешествий и «занимается модой». Она везла на Мальдивы своих приятельниц, собиравшихся осваивать азы модельного бизнеса, а также группу путешественников, пришедших к ней по рекомендации знакомых. Они заплатили по 10 тыс. руб. предоплаты переводом на карту, договоры не заключали, подтверждения оплаты не было. В целом каждый должен был 950 долларов за 10 ночей – предполагалось, что большую часть суммы они отдадут наличными на месте. Билеты на самолет одним купила организатор группы за дополнительную сумму, другие приобрели сами. Некоторые спрашивали, нужна ли страховка:

«Мне Анна сказала, что необязательно – мол, она никогда не оформляет», – рассказала TourDom.ru одна из недовольных поездкой.

Ехать должны были на остров Хангнаамеедхоо – в интернете его рекламируют как «уголок тропиков, где можно полностью погрузиться в быт коренного народа». Часть группы прибыла раньше и удивилась:

«Нам, конечно, не обещали роскошный отель, но мы не ожидали попасть в такое захолустье: это не было похоже на туристическое место – обычная рыбацкая деревня, под окнами отельчика стройка. Обещанный вид на океан – где-то в просветах между деревьями», – говорят туристы.

Вторая часть группы ехала вместе с Анной через Абу-Даби и, еще не добравшись до Мальдив, набралась незабываемых впечатлений:

«Там пришлось переночевать. Давно мы не видели таких обшарпанных гостиниц. Анна убеждала нас, что там все есть, не нужно брать лишнего... На деле на двоих выдали один комплект полотенец, зубной пасты не было, горячей воды тоже, зато по ванной не спеша прогуливался таракан. Розетки не подходят под европейские вилки – нас об этом не предупредили. А в целом номер выглядел как бомжовая ночлежка», – говорят путешественники, уточняя, что сама организатор тура ночевала в четырехзвездочном отеле «Рамада».

А утром пришлось заплатить за незапланированную экскурсию:

«Сначала Анна говорила, что такие поездки по желанию, а на месте обязала ехать. Отказаться было невозможно, так как стыковочный рейс из Абу-Даби был поздно вечером, а отель оплатили только на 1 ночь».

На Мальдивах их ждало новое разочарование: и сам остров, и отель оказались мало похожи и на фотографии, которые им показывала организатор тура, и на картинки, размещенные на «Букинге».

«Мы ехали, чтобы отдыхать на песчаном пляже и плавать в океане. А на деле берег оказался огорожен дырявой сеткой, плавать негде – с одной стороны швартуются катера, а с другой – сплошные камни. А Анна нам говорит: “Тут все острова такие. Потерпите, завтра песок намоется...”»

Отель тоже впечатлил:

«На первом этаже вместо пола песок, в номерах сырость, постельное белье – грязное. Мы попросили его заменить, а нам ответили, что оно все такое», – рассказывают туристы.

Не оценили они и местную кухню, говорят, что еда была скудной: немного рыбы и риса с морковью и капустой. Последней каплей стало то, что другие постояльцы отеля рассказали: они платят за номер 50–90 долларов в сутки независимо от количества человек:

«А с нас почему-то взяли по 90 долларов с каждого».

Часть группы решила уехать:

«Нам пришлось буквально бежать. Анна требовала деньги за весь срок поездки, угрожала, что нас не выпустят из страны – мол, она нас будет ждать в аэропорту вместе с владельцем отеля и полицией».

Недовольные перебрались на соседний остров, где нашли и песчаные пляжи, и комфортные отели, и обилие овощей и фруктов.

«Там мы чудесно отдохнули», – подытожили путешественники.

Редакция TourDom.ru предложила организатору поездки Анне прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации она этим предложением не воспользовалась.

Хангнаамеедхоо – это один из островов атолла Ари, расположенный в 72 км к западу от Мале. Его население – несколько сотен человек. По сути, это рыбацкая деревушка, но там есть несколько отелей и гостевых домов.

Цены на размещение в таких местах действительно гораздо ниже, чем на туристических островах, «резортах», где нет местного населения. Но и качество отдыха соответствующее. Поэтому туроператоры либо вообще исключают локальные острова из ассортимента, либо рекомендуют турагентам продавать их с осторожностью, тщательно разъяснив туристам все минусы. В противном случае риск разочароваться очень велик.