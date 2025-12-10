В Госдуме предложили ввести срочное оформление загранпаспортов

В Госдуме предлагают ввести срочное оформление загранпаспортов за дополнительную плату
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести срочное оформление загранпаспортов за дополнительную плату. Соответствующая инициатива уже направлена на рассмотрение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
Как отметили парламентарии, сейчас оформление заграничных паспортов одна из самых востребованных и в то же время длительных госуслуг. При этом изготовить документы в срочном порядке можно, но только в случае определенных обстоятельств. К ним, например, относится необходимость выезда за рубеж для лечения.
В связи с этим депутаты предлагают сделать данный механизм общедоступным. Это, в частности, будет востребовано туристами, которые приобретают «горящие» путевки или заметили ошибку в паспорте перед вылетом и хотят поменять его, чтобы поездка не сорвалась. Тем более и так существует «серый» рынок посредников, которые помогают с быстрым оформлением документов.
Как отмечают парламентарии, опыт других стран, где существует процедура ускоренной выдачи загранпаспортов, показывает эффективность такого подхода. Кроме того, в России уже есть подобный пример – Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость.