Посетивший 140 стран путешественник назвал свой любимый город

Опытный британский путешественник Крис Д. Браун, посетивший 140 стран, назвал своим любимым городом испанскую Севилью. Об этом он рассказал в статье для Business Insider.

По словам Брауна, Испания — то место, куда он готов возвращаться многократно. Однако больше всего его впечатлила Севилья благодаря красивейшей архитектуре и уличному искусству. Турист отметил, что одной из особенностей Севильи является ее кухня — Браун любит небольшие закуски пинчос, перец Падрон и пиво Alhambra.

Кроме того, Браун посоветовал посетить музеи, дворцы и крепости на территории города.

