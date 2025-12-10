Вылет в Египет из Тюмени отложен на 14 часов

Самолет авиакомпании AlMasria, который должен был вылететь из Тюмени в Шарм-эль-Шейх сегодня, 10 декабря, в 07:55, отправится в Египет только вечером. Новое расчетное время на онлайн-табло аэропорта Рощино – 22:00.

Представитель перевозчика объяснил порталу «ТурДом» задержку рейса UJ-748 неблагоприятными погодными условиями – «замерз клапан топливного бака» (ночью в районе аэропорта был мороз под 20 градусов). А после улучшения метеообстановки у экипажа закончилось рабочее время, в целях обеспечения безопасности полетов ему необходим отдых.

В AlMasria заверили, что пассажирам предоставили питание, напитки, гостиницу в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Между тем турагент – подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» сообщил нам, что его туристам предложили только ожидать рейс в зале повышенной комфортности: «Там кормят, но условия, конечно, не как в отеле. Один из наших клиентов – инвалид и нуждается в полноценном отдыхе». Впрочем, в AlMasria утверждают, что эти пассажиры по непонятной причине отказались ждать трансфер в гостиницу и сами попросили разместить их в зале.

Туристов рейса, смутила информация на онлайн-табло аэропорта: конечным пунктом назначения вместо Шарм-эль-Шейха теперь почему-то указан Трабзон. Представитель AlMasria нам прокомментировал: самолет проследует в Шарм-эль-Шейх, но в силу ряда причин нельзя исключать, что потребуется промежуточная посадка в турецком аэропорту для дозаправки.

