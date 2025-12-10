В Дубае туристов будут селить в отели по биометрии

В Дубае запустили общегородскую систему регистрации в отелях с помощью распознавания лиц. Инициатива, представленная наследным принцем шейхом Хамданом бен Мохаммедом, дает туристам возможность проходить все необходимые процедуры удаленно, через специальное мобильное приложение.

Как сообщает портал Arabian Business, новый сервис разработан Департаментом экономики и туризма Дубая (DET). Гостям города достаточно один раз загрузить в систему свои документы и биометрические данные, которые будут надежно храниться на протяжении всего срока действия паспорта. При последующих визитах в Дубай регистрация в отеле будет занимать всего несколько секунд.

В профильном ведомстве подчеркнули, что запуск технологии соответствует целям масштабной экономической программы D33 и укрепляет имидж Дубая как передового высокотехнологичного направления. Генеральный директор DET Хелал Саид Альмарри отметил, что проект является наглядным примером эффективного взаимодействия государственных структур и частного бизнеса.

В перспективе биометрическую систему планируют интегрировать в сопутствующие сервисы, включая пункты проката автомобилей. Эта инициатива продолжает общую стратегию эмирата по цифровой трансформации, которая ранее была отмечена внедрением «умных» паспортных тоннелей в международном аэропорту Дубая.