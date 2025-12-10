«Аэрофлот» проводит очередную распродажу. Перевозчик пообещал скидки до 50% на перелеты с 11 декабря по 7 июня включительно. Как всегда, чтобы найти подешевевшие варианты, нужно постараться: в акции участвует 1 млн билетов. Если поделить это число на количество дней и 200 заявленных направлений, то становится понятно, почему ряд туристов ничего себе подобрать не смогли.

«Пробила 7 известных мне направлений, которые я мониторила ранее. И ни у одного даже на рубль не стала сумма меньше». «Тоже постоянно мониторю несколько направлений из Санкт-Петербурга и Москвы по России и в другие страны: цена не изменилась», – отмечают они в чате авиакомпании в соцсетях. Но есть и те, кому повезло: «Я купила со скидкой – цена была 7,9 тыс., стала 5,6 тыс. с багажом».

Разумеется, редакция TourDom.ru не могла пройти мимо квеста «Найди дисконт». К «охоте» на скидки мы подготовились: накануне посмотрели цены на перелеты без багажа из Москвы на популярные курорты на определенные даты. И сравнили с сегодняшними. Где-то изменений действительно нет либо они минимальные – например, в Сочи накануне майских праздников. Но интересные варианты все же нашли.

Так, round trip Москва – Пхукет во второй половине января обойдется в 71,5 тыс. руб., если приобрести его сегодня, а вчера он стоил почти в полтора раза дороже.

У Red Wings может выйти чуть дешевле, но этот перевозчик летает в Таиланд не каждый день.

Улететь «Аэрофлотом» в Анталью во вторые майские праздники стало дешевле на 28%. Сейчас билеты, например, на 9 мая продают за 14,6 руб. Правда, у «Победы» на эту же дату есть варианты за 12 тыс.

Встретить Новый год в Китае, сэкономив на дороге, можно, если улететь в Санью 31 декабря, а вернуться в середине января: такой rоund trip обойдется в 74,4 тыс. руб. Вчера он стоил на 20% дороже. А вот слетать нацперевозчиком с дисконтом на китайское новолетие не получится. Во всяком случае, мы таких билетов не нашли.