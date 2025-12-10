Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

Многие туристы, путешествующие в Таиланд, пытаются сэкономить и отказываются от оформления полиса медицинского страхования для поездок за рубеж. Однако в случае госпитализации, ДТП и других непредвиденных ситуаций такое решение становится настоящей ошибкой. Об этом в интервью kp.ru рассказал посол России в Королевстве Таиланд Евгений Томихин.

Дипломат посоветовал всем россиянам, планирующим поездку в Таиланд, заранее оформить туристическую медицинскую страховку на время путешествия. Он отметил, что ее отсутствие может привести к огромным тратам.

«Лечение обходится иностранцам в Таиланде весьма недешево. Наличие страхового полиса может избавить от многих серьезных проблем в случае возникновения непредвиденных обстоятельств», — объяснил Томихин.

Накануне Евгений Томихин рассказал, что в 2025 году из Таиланда были депортированы более 100 граждан России. По его словам, увеличение числа депортаций связано с нарушениями миграционных правил. Дипломат отметил, что власти Таиланда усилили меры по контролю за пребыванием в королевстве иностранных граждан и ограничили возможность многократных «бордерранов» и «визаранов».