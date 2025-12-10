Посол Франции заверил, что страна открыта для российских туристов

Вопреки ограничениям и ужесточению визовой политики после 2022 года, Париж не стремится закрывать въезд для российских туристов. Об этом рассказал посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

© tourdom.ru

Дипломат уточнил, что республика продолжает рассматривать заявления на визы от россиян, однако общее число таких обращений стало меньше по причине затруднений с транспортной логистикой и возросших финансовых затрат.

«Мы действительно уменьшили количество выдаваемых мультивиз, но границы не закрыты, и возможность приехать сохраняется», – констатировал посол.

Согласно приведенной им статистике, за 2024 год французскими консульскими службами было одобрено 150 тыс. виз для граждан России. Помимо этого, в высших учебных заведениях республики постоянно обучаются до 2 тыс. студентов, приехавших из РФ.

Оценивая текущий уровень межгосударственных отношений, посол признал, что они находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие украинского кризиса. Однако он допустил, что, вероятно, самая низкая точка напряжения уже пройдена, что позволит постепенно выстраивать прерванные связи. Главной своей задачей дипломат назвал необходимость поддерживать и развивать контакты со всеми группами российского общества.

Николя Де Ривьер отдельно указал на сохранение взаимной культурной привязанности между населением двух стран. По его наблюдениям, в России традиционно сохраняется серьезный интерес к Франции, в то время как французы продолжают увлекаться российской историей и культурным наследием.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ограничить выдачу многократных шенгенских виз российским туристам, сохранив исключения лишь для гуманитарных случаев и обладателей гражданства стран ЕС. В посольстве Франции при этом сообщили, что для путешественников страна по-прежнему открыта и с технической точки зрения никаких ограничений на въезд накладываться не будет.