Сколько россияне готовы платить за новогодние туры

Самым дорогим проданным туром на Новый год стала путевка в Индонезию за 21 млн рублей, говорится в исследовании сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Premium, с которым ознакомился ТАСС.

"Самым дорогим путешествием стала поездка в Индонезию за более чем 21 млн рублей. Среди самых дорогих чеков на Новый год: тур на Мальдивы за 2,15 млн рублей, в Таиланд за 1,4 млн рублей, в ОАЭ за 1 млн рублей и Вьетнам за 850 тыс. рублей", - рассказали эксперты.

По данным компании, Египет остается любимым зимним направлением россиян: на страну приходится треть (33,6%) всех бронирований на праздники. На втором месте ОАЭ (18,5%), чуть меньше бронировали курорты Таиланда (15,5%), Турции (7,7%) и Вьетнама (7,1%).

На седьмом месте среди новогодних направлений расположилась Россия - путешественники продолжают выбирать российские курорты даже зимой, средний чек на двоих составил 106 тыс. рублей.