Отдыхавшая в африканском ресторане российская туристка получила сильные ожоги

Российская туристка получила ожоги 40% тела в Кении, когда местные подожгли рядом с ней змею. Родственники сейчас пытаются эвакуировать девушку на родину, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мария прибыла в Африку из Москвы 16 ноября. Через несколько дней она отправилась в ресторан на озере Виктория в кенийском городе Кисуму. Но во время обеда в заведение заползла большая змея. Местные, чтобы отпугнуть рептилию, попросту разлили по полу бензин и подожгли его. При этом Мария забралась на стул, однако пары горючего поднялись вверх, и в эпицентре очередного всполыха оказалась сама туристка.

Девушку госпитализировали в столичную больницу. В Найроби она уже перенесла 4 операции, получила заражение крови, так что ей потребовалось переливание. Сейчас россиянка находится под наблюдением врачей.

Родственники Марии обратились в МИД за помощью в организации транспортировки в Россию. Однако в ведомстве развели руками. Состояние пострадавшей пока такой меры не предполагает. При этом у туристки отсутствует страховка, родные оплачивают лечение самостоятельно. Но денег уже не хватает, так что организован сбор в поддержку Марии.