Тигровые комары атаковали российских туристов в Индии

Российских туристов во время отдыха в Гоа, Индия, массово атаковали тигровые комары. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

Уточняется, что эти насекомые переносят опасные болезни, в том числе лихорадки денге, чикунгунья, Зика и Западного Нила. После их укусов остаются крупные волдыри на теле. Пострадавших от комаров россиян отправляют сдавать анализы на возможные вирусы.

Кроме того, местные врачи помогают соотечественникам бороться с волдырями, прокалывая и обрабатывая их, а также назначают лечение при необходимости.

