Нашествие опасных насекомых наблюдается на популярном у россиян курорте

Российские туристы, отдыхающие на индийском курорте Гоа, столкнулись с массовой атакой опасных насекомых. Как передает SHOT, после укусов на коже остаются крупные волдыри размером с десятикопеечную монету.

По мнению местных врачей, источником проблемы являются азиатские тигровые комары. Эти насекомые известны как переносчики целого ряда опасных тропических заболеваний.

Среди инфекций, которые могут передаваться через такие укусы: лихорадки денге и чикунгунья, а также лихорадки Зака и Западного Нила. Для исключения этих заболеваний покусанных туристов направляют на специальные анализы.

Медицинская помощь на месте включает вскрытие волдырей, обработку ран антисептиками, инъекции и назначение лекарственных препаратов. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.

Ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность как у туристов, так и у медицинских работников. Специалисты рекомендуют отдыхающим использовать репелленты и носить защитную одежду, особенно в вечернее время.