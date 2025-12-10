Туриста арестовали после шести недель проживания в дорогом испанском отеле

Британского туриста арестовали после попытки уклониться от оплаты счета, накопившегося за шесть недель пребывания в роскошном отеле на Майорке. Об этом пишет Daily Mail.

Случай произошел в роскошном отеле в Кальвии. Один из постояльцев прожил там полтора месяца и, не оплатив счет на £17 тысяч (более 1,7 млн рублей — прим. ред.), уехал из города.

Национальная полиция получила сигнал и нашла подозреваемого в другом отеле той же сети в Пальме. Он пытался продлить отдых, но персонал опознал его, и мужчину задержали прямо в холле.

После ареста он предстал перед судом и был освобожден под залог. Полиция продолжает расследование, подозревая, что мужчина мог так же уходить из других отелей на Майорке.