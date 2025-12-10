Финский профессор высказал мнение, что власти страны должны в срочном порядке открыть границу с Россией для спасения национального туристического бизнеса, который серьезно пострадал и рискует столкнуться с коллапсом после исчезновения российских туристов. С соответствующей позицией в социальной сети X выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Многие финны не осознают, но наше нынешнее политическое руководство нас губит. Наша экономика мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро», – заявил он.

Напомним, Финляндия начала поэтапно закрывать границу с Россией в ноябре 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток мигрантов из третьих стран. Финские власти обвинили Москву в организации этого потока, что было категорически отвергнуто официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, назвавшей такие заявления проявлением двойных стандартов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление в связи с русофобской позицией Хельсинки, подчеркнув, что все действия российских пограничников легитимны, а выдвигаемые обвинения являются надуманными.

В настоящее время граница между двумя государствами остается закрытой.

