Россиянам рассказали, как отдохнуть и не разориться

Сервис «Туту» выяснил, в каких странах россияне могли отдохнуть с наименьшими затратами в 2025 году. Самыми доступными оказались направления ближнего зарубежья, а самыми дорогими — экзотические страны.

Самые бюджетные направления

Аналитики сервиса подсчитали среднюю стоимость недельного отдыха на двоих, пишет РИА «Новости». Лидером по доступности стала Беларусь — около 61 000 рублей.

В топ-5 самых бюджетных стран также вошли: - Казахстан (70 000 рублей). - Грузия (93 000 рублей). - Армения (96 000 рублей). - Узбекистан (105 000 рублей).

В список попали Киргизия (115 00 рублей) и Турция (129 00 рублей).

Самые дорогие направления

Отдых в странах Латинской Америки потребует серьёзных расходов. Поездка на двоих в Колумбию, Мексику, Перу или Чили обойдётся минимум в 300 тысяч рублей за неделю.

Основная причина высокой стоимости — дорогие авиабилеты.

Поездки в Китай

В 2026 году Китай имеет все шансы попасть в список бюджетных направлений, прогнозируют аналитики «Туту». Всё благодаря росту спроса и конкуренции.

Интерес к Китаю резко вырос после введения безвизового режима. По данным туроператора «Русский экспресс», спрос на туры в эту страну в 2025 году увеличился на 76%.

Многие туристы теперь выбирают Китай вместо Таиланда или Вьетнама из-за сочетания цены, качества и удобства перелётов. Средний чек на поездку составляет около 175 000 рублей.