Туристы рискуют застрять в Японии из-за отмен китайских авиакомпаний

Российские туристы продолжают испытывать проблемы из-за отмен рейсов в Японию из Китая на фоне конфликта между двумя странами. И ладно бы все ограничивалось просто переносами на другие даты или допрасходами, хоть их и крайне не хочется. Некоторым из них корректировки в расписании грозят проблемами на границе.

«Мой обратный рейс Токио – Пекин отменили. На том, на который компания могла бы заменить, нет свободных мест. Улететь в другие дни я физически не могу – в предыдущий у меня концерт, а на следующий заканчивается срок пребывания в стране», – рассказывают о своей боли туристы в соцсетях. «Виза на 15 дней и рейсы, и все планы как раз под нее расписали. А теперь отмена».

Если у пассажиров, которым отменяли вылеты в числе первых в ноябре, альтернативы достаточно быстро и легко и еще без доплат находились, то теперь все сложнее. Это из-за сокращения общего количества вылетов, а также из-за новогоднего ажиотажа – свободных мест в принципе меньше:

«Улетаем 11-го, возвращаемся обратно 25 декабря Токио – Пекин – Москва. Сегодня утром от авиакомпании Hainan Airlines пришло письмо, что рейс Токио – Пекин отменен, и вариантов на что заменить попросту нет».

Если у этих туристов есть еще хотя бы возможность совсем отменить поездку, находясь в России (чего, конечно, очень не хочется), то некоторые просто улетают в один конец в неизвестность:

«Только сегодня деньги разменял накануне вылета, как пришло письмо счастья об отмене обратного. Билетный агент дает себе 48 часов на ответ, есть ли замены, сегодня любезно отмолчался. А по той ссылке, что прислали китайцы в веб-интерфейсе с иероглифами, ничего непонятно. Ну делать нечего – летим как есть, хотя обратный рейс был в последний день действия визы. С остальным будем разбираться по ходу».

