Почему семьям россиян, зимующих в Таиланде, отказывают во въезде

Власти Таиланда существенно ужесточили визовую политику, что создало серьезные трудности для россиян, традиционно проводящих зимние месяцы в этой стране. Ранее многие граждане РФ после новогодних праздников уезжали в королевство, чтобы остаться там до весны, однако новые ограничения сократили максимально возможный срок непрерывного пребывания. Что изменилось для туристов, рассказывает «ФедералПресс».

Визовый режим

С ноября 2025 года иностранные туристы, включая россиян, могут продлевать свои визы лишь дважды: сначала на 30, а затем только на 7 дней. Это уменьшило общий легальный срок пребывания для граждан 93 стран с 120 до 97 дней.

Практика «виза-ранов» – выезда и быстрого возвращения для обновления визового статуса – была строго ограничена, а попытки въехать по такой схеме теперь чреваты отказом на границе.

«Эти меры направлены на борьбу с нелегалами. Их особенно много на Пхукете – перевозчики, переводчики, экскурсоводы. Так как они забирают работу у местных жителей, с ними начали активно бороться. Обычных легальных туристов новые правила не касаются», – рассказал руководитель службы маркетинга Московского представительства Туристического управления Таиланда Константин Кинель.

Отказали даже ребенку

На деле ужесточение затронуло и рядовых туристов, особенно семьи с детьми. Ярким примером стал инцидент в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми, где пятилетнему ребенку из российской семьи, постоянно проживающей в Паттайе, отказали во въезде из-за нарушения визового режима («оверстей»), допущенного два года назад.

Несмотря на слезы уставшего после перелета мальчика, пограничник был непреклонен. Лишь после многочасовых переговоров с начальством семью пропустили с предупреждением об обязательном оформлении виз для детей в будущем.

Этот случай выявил противоречия в практике: при вылете нарушение не было замечено, а при въезде данные в системе послужили основанием для отказа.

Проблемы возникли и у семьи с Сахалина

Аналогичные проблемы возникли у семьи с Сахалина, задержанной на Пхукете из-за многочисленных «виза-ранов» у родителей и отсутствия виз у детей, рассказывает «Московский Комсомолец».

После нескольких часов в КПЗ и ультимативного требования купить обратные билеты, которых у туристов не было, их неожиданно пропустили без объяснения причин.

Что происходит на самом деле

Как отмечают пользователи тематических форумов, прежнее негласное правило о безвизовом въезде для детей до 14 лет более не действует, и пограничники теперь строго требуют соблюдения формальностей для всех возрастов. Для легализации детей родителям, живущим по неиммиграционным визам, часто остается лишь один выход – оформлять их в международные школы с визовой поддержкой, что требует значительных финансовых затрат.

Визовые правила для россиян в Таиланде нестабильны в последние годы. После коронавирусных ограничений в стране вводился временный 90-дневный безвизовый режим (ноябрь 2023 – апрель 2024), затем его сменил 60-дневный штамп.

С 1 января 2025 года заработала система электронных виз (e-visa). Обязательным для всех прибывающих стала предварительная регистрация через Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Безвизовый въезд разрешен только для туризма, кратких деловых поездок или посещения родственников.

Для длительного пребывания, например на зимовку, необходимо заранее оформить визу в посольстве или через e-visa. Нарушителям миграционного режима грозит штраф (около 1300 рублей в день) и возможный запрет на въезд.