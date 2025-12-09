Тревел-блогер назвал самую дешевую страну для зимнего отдыха

Российский тревел-блогер назвал Малайзию самой дешевой страной для зимнего отдыха в сезоне 2025-2026. Об этом он рассказал на странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В публикации автор говорит об острове Лангкави, где можно снять жилье на первой береговой линии всего за 100 долларов (7,6 тысячи рублей) в неделю, а алкоголь, косметика и сувениры там стоят копейки.

«Этот остров — настоящая находка для любителей бюджетных путешествий», — пояснил он.

Ранее этот же блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.