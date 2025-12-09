Появились недорогие новогодние билеты на Пхукет

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты на Пхукет из Санкт-Петербурга и Москвы. Предложения «Аэрофлота» – для легких на подъем: вылетать нужно в ближайшие дни, зато встретить Новый год можно будет на таиландском курортном острове.

Места на прямом рейсе нацперевозчика отправлением из Питера завтра, 10 декабря, и возвращением 1 января можно забронировать за 50,4 тыс. руб., причем багаж включен в тариф, что нечасто встречается у «Аэрофлота» (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 9 декабря. – Ред.).

Долго спать после новогоднего банкета не получится, обратный вылет в 14:05, так что к 11 утра надо быть в аэропорту.

Вариант с отправлением 12 декабря и возвращением 3 января обойдется подороже, 64,1 тыс. руб. плюс 13,5 тыс. руб. за перевозку чемодана. Впрочем, это тоже очень выгодная цена для дат с захватом новогодних каникул, а на курорте можно будет провести 2 праздничных дня.

Билеты из Москвы на завтрашний рейс «Аэрофлота» и с вылетом с Пхукета днем 1 января стоят менее 50 тыс. руб., в цену 48,7 тыс. руб. включен багаж.

Слетать на таиландский курорт из столицы с 11 декабря по 2 января стоит 64,2 тыс. руб., доплата за перевозку чемодана – 13 тыс.

Отметим, тем, кто желает провести на Пхукете все зимние каникулы, придется выложить за перелет гораздо большие суммы. Например, билеты «Аэрофлота» из Москвы 30 декабря, обратно – 10 января сейчас реально забронировать за 253,5 тыс. руб., а с багажом – еще на 20 тыс. дороже.