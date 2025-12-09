Выжившего в авиакатастрофе турагента обвиняют в мошенничестве

Во Владивостоке дан ход уголовному делу, возбужденному еще в июне 2023 года. Турагенту Кристине Е. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 4 декабря в отношении нее принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Поводом для расследования стало хищение денег у ООО «Зарубеж 25», работавшего во Владивостоке под брендом одной из крупных сетей турагентств. Как рассказал порталу «ТурДом» владивостокский предприниматель Александр Рязанов, руководивший в то время этой компанией, Кристина Е. подделывала финансовые документы: брала с туристов полную стоимость туров, но проводила ее как частичную предоплату, а разницу клала себе в карман. Турфирме приходилось из своих средств доплачивать туроператорам недостающие суммы. Ущерб составил 1,4 млн руб.

Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось и возобновлялось. По словам Александра Рязанова, после увольнения из его компании Кристина Е. устраивалась в другие владивостокские турагентства и продолжала обманывать туристов и работодателей. Он прислал в нашу редакцию не менее десятка ссылок на публикации по этому поводу в СМИ Приморья. В некоторых случаях речь шла об ущербе на миллионы рублей.

В начале этого года Кристина Е. «засветилась» в СМИ по другому поводу. Она оказалась одной из 28 выживших при крушении 25 декабря 2024 года самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс из Баку в Грозный. Женщина активно давала интервью, говорила, что трагедия, жертвой которой она едва не стала, «изменила ее взгляды на жизнь».

Между тем, судя по публикации буквально месячной давности в тг-канале «Новости Владивостока и не только», от прошлых «схем» работы турагент не отказалась. В посте от 11 ноября приводятся истории со слов нескольких туристов, оставшихся без отдыха и денег. «Никаких выводов после трагедии она не сделала и продолжила обманывать людей», – пишет издание со ссылкой на пострадавших. Одним из подобных эпизодов с порталом «ТурДом» поделилась гендиректор владивостокского турагентства «Максимум» Ольга Лукичева. Она рассказала, что Кристина Е. купила у нее тур в Китай для неких туристов, внесла предоплату 50%. Сама же взяла с клиентов полную сумму, представившись сотрудником «Максимум» и дав им договор от этой компании. Прибыв на отдых, туристы с удивлением узнали, что он не оплачен полностью. Долг повис на турфирме Ольги.

Корреспондент «ТурДома» отправил Кристине Е. через мессенджер скриншот постановления о вынесенной в отношении нее отделом по расследованию преступлений УМВД России по г. Владивостоку мере – подписке о невыезде. Турагент ответила, что «видит этот документ впервые» и «в правоохранительные органы ее никто не вызывал».