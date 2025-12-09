Российские туристы пострадали во Вьетнаме из-за падения камней на автобус

Российская туристка погибла во Вьетнаме из-за падения камней на автобус
Во Вьетнаме в результате инцидента со строительной техникой погибла российская туристка. Как сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков, утром 8 декабря на перевале Дай-Нинь в провинции Ламдонг на туристический автобус с 11 пассажирами обрушились каменные глыбы из проезжавшего рядом самосвала. Жертвой происшествия стала женщина 1968 года рождения.
По информации дипломатического представительства, еще двое российских туристов получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона, причем один из них остается в тяжелом состоянии. Генконсульство уже вышло на связь с родственниками погибшей.
Как отметил дипломат , местные правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств инцидента, изучая записи с камер видеонаблюдения и опрашивая свидетелей.
Особое внимание полиции коммуны Фаншон уделяется поискам водителя самосвала, который покинул место происшествия. В рамках оперативных мероприятий проверяются все грузовики, перевозящие щебень в районе перевала Дайнинь, для установления личности водителя и детальной картины случившегося.