Туристы обеспокоены конфликтом на границе Таиланда и Камбоджи

Туристы обеспокоены обострением конфликта на границе Таиланда и Камбоджи. «Планирую с детьми поехать в Паттайю, насколько там все серьезно и стоит ли аннулировать тур?» – такие вопросы поступают в редакцию TourDom.ru. Аналогичные опасения появились и в чатах путешественников в соцсетях.

Действительно, ситуация продолжает накаляться. Сегодня утром ВМС Таиланда сообщили, что в прибрежной провинции Трат были обнаружены камбоджийские военные и начата операция для их выдворения. Из пяти приграничных провинций эвакуировали 438 тыс. человек. Государственный департамент США выпустил экстренное предупреждение, рекомендовав своим гражданам избегать территорий в пределах 50 км от зоны конфликта.

В посольстве России заявляют: «Мы не получали обращений от сограждан в связи с последним развитием ситуации на границе». И отмечают, что в основном российские туристы посещают южные регионы: более половины всего потока приходится на Пхукет, от которого до зоны конфликта более 1 тыс. км по суше. Но Паттайя, где тоже отдыхают россияне, гораздо ближе – до того же Трата от нее около 200 км, а до границы с Камбоджей – около 500 км. А «таиландский Баунти» – остров Ко Куд, популярный у тех, кто ищет уединения и первозданную природу, – и вовсе расположен примерно в 30–35 км от камбоджийского побережья.

В посольстве призывают россиян следить за сообщениями властей в СМИ и на официальных ресурсах и «на всякий случай иметь при себе телефоны оперативных дежурных» дипмиссии. При чрезвычайной ситуации, а также при угрозе жизни: +66 90 403-36-45, номер консульского отдела +66 2 234-20-12».

Между тем подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», находящиеся сейчас в Паттайе, сообщают, что никаких отголосков военного конфликта не ощущают: «Загораем на пляже, все спокойно – как обычно». «У меня туристы сейчас там отдыхают – все нормально, вообще не парятся», – подтверждает и турагенты. Но есть и те, кто считает, что от лучше изменить направление поездки: «Сомнительная радость – стрессовать во время отпуска».

Напомним, что, согласно российскому законодательству, от тура можно отказаться по любым причинам, компенсировав исполнителю фактически понесенные расходы. Исключение предусмотрено в ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности»: если уполномоченный государственного органа в сфере туризма объявил, что в стране, куда собирается путешественник, есть угроза безопасности, то тогда можно полностью отказаться от турпродукта и потребовать полный возврат денег.

«В отношении Таиланда Минэкономразвития России ничего подобного не заявляло. Не было никаких рекомендаций воздержаться от поездок ни от Роспотребнадзора, ни от МИД, на чьи заявления турист может ссылаться, объясняя свои требования, в том числе и в суде. Поэтому сейчас отказавшийся от тура может рассчитывать на возврат с вычетом фактически понесенных расходов», – пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Ранее TourDom.ru писал, что российским туристам настоятельно рекомендуют избегать поездок в приграничные провинции Таиланда, в особенности в так называемые горячие точки.