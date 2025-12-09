Российские туроператоры ждут отмашки для старта продаж туров в Израиль

Российские туроператоры ждут, что Минэкономразвития в ближайшее время снимет рекомендации для граждан РФ не посещать Израиль. Это откроет возможность для старта продаж туров в страну. Об этом заявил гендиректор Министерства туризма еврейского государства Михаэль Ицхаков.

© tourdom.ru

По его словам, у некоторых туристов, конечно, могут быть опасения, связанные с безопасностью в Израиле. Однако даже МИД РФ уже пояснил, что никаких угроз для россиян при поездках в страну нет.

В связи с этим израильская сторона ставит цель по увеличению российского турпотока и планирует принять в 2026 году порядка 150 тыс. туристов. В допандемийные годы в страну приезжало более 350 тыс. гостей из РФ, и работа по возвращению к прежним показателям ведется активно.

Доступность направления обеспечивает и растущее авиасообщение. Прямые рейсы в Израиль сейчас стоят из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод, а в ближайшее время к ним добавится Краснодар. Значимым событием станет и запуск с 19 февраля программы из Москвы в Эйлат, которую будет выполнять авиакомпания Red Wings. Перелеты запланированы раз в неделю на самолетах Superjet 100, а при росте спроса возможны увеличение частоты рейсов и смена типа воздушного судна. Билеты уже доступны для покупки.

В гостиничном секторе Эйлата также готовятся к притоку российских туристов. Как заявил глава ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря Итамар Илицур, местная индустрия гостеприимства ожидает старта продаж пакетных туров, что станет новым этапом в восстановлении туристических связей между двумя странами.