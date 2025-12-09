Из Владивостока запустят прямой чартер в Чжанцзяцзе

С марта 2026 года приморский туроператор Capital Tour (не путать с московским «Капитал Тур». – Ред.) совместно с китайской авиакомпанией China West Air запускают прямые чартерные рейсы из Владивостока в Ичан, откуда недалеко до национального парка «Чжанцзяцзе». Новое направление позволит жителям Дальнего Востока сократить время в пути и получить возможность увидеть один из самых живописных уголков Китая без пересадок в Пекине или Шанхае.

Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам на самолетах Airbus A320. Тур займет 8 дней и включает перелет, проживание, трансферы и экскурсии. «Прямой перелет и логично выстроенная программа позволяют за одну поездку охватить сразу две ключевые достопримечательности Центрального Китая: национальный парк Чжанцзяцзе и легендарную реку Янцзы», – пояснил руководитель Capital Tour Александр Рязанов.

В рамках тура туристы смогут посетить знаменитые горы из фильма «Аватар» с парящими кварцитовыми столбами, подняться по самой длинной в мире канатной дороге и пройти по стеклянному мосту Юнтяньду. Программа также включает гору Тяньмэньшань с «Дорогой в небо», стеклянной тропой и пещерой Небесные врата, аутентичную деревню Фуронг с прогулками, дегустацией местной кухни и вечерней иллюминацией, а также круиз по реке Янцзы с посещением плотины «Три ущелья» и каньона Силинься.

Менеджер «Интурист ДВ» Тамара Извекова отметила, что маршрут будет особенно удобен для семей с детьми: весенние и осенние туры рассчитаны на школьные каникулы, позволяя полностью использовать экскурсионную программу без пропусков занятий.

По словам Юлии Рахматулиной, директора туркомпании «Грация тур», туроператор Capital Tour уже имеет опыт организации рейсов в Бэйдайхэ летом, а также осенних и новогодних туров в Далянь. Презентация новой чартерной программы показала, что маршрут тщательно проработан: было видно, что сотрудники туроператора прошли весь маршрут сами и вникли в детали. Представители турагентств смогут оценить его в ходе инфотура весной 2026 года.

Новый чартер открывает для туристов Дальнего Востока доступ к центральным регионам Китая, сочетая природные и культурные достопримечательности и сокращая время в пути. Для региона запуск рейса – значимое событие, оно создает новые возможности для путешествий по Китаю.

