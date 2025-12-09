Российская туристка пострадала во время снорклинга на Мальдивах

Российская туристка пострадала от укуса акулы-няньки на Мальдивах. Врачам даже пришлось провести операцию по пересадке кожи, чтобы спасти палец девушки. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как стало известно, семья из Санкт-Петербурга во время отдыха в стране решила попробовать снорклинг с акулами-няньками. Однако привычное для Мальдив развлечение закончилось не так, как планировали его организаторы. Во время заплыва россиянку унесло в место, где обычно подкармливают акул. Морские обитатели восприняли девушку как приманку и атаковали. Одна из акул буквально всосалась в палец туристки. Началось сильное кровотечение.

Отметим, что гиды оперативно доставили россиянку в больницу. Местные врачи несколько часов проводили операцию по пересадке кожи, чтобы спасти палец. После инцидента туристы обратились в страховую компанию для возмещения расходов на лечение.

Аналогичный случай произошел и в воскресенье. Группа российских туристок также отправилась на снорклинг. Но одна из девушек растопырила пальцы во время заплыва, что делать запрещено, и акула ее укусила. В этот раз россиянка отделалась царапинами. В своих соцсетях она заявила, что не испытывала сильной боли, и даже рекомендовала подписчикам попробовать этот аттракцион.