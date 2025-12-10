Заплывы с акулами на Мальдивах назвали безопасными

ЗЗаплывы с акулами на Мальдивах безопасны, но только при условии, что туристы будут соблюдать все требования. Водятся там только два вида акул – рифовые и няньки, которые на людей нападают только в исключительных случаях, заявила 360.ru представитель турфирмы Дарья.

По ее словам, нападение таких акул на человека возможно только если она перепутает туриста с рыбой.

«Они не агрессивные и не воспринимают человека как добычу», — подчеркнула Дарья.

По ее словам, если следовать технике безопасности, то никаких несчастных случаев не будет. Если даже нападение произойдет, то оно максимум ограничится «небольшими укусами», заявила представитель туркомпании. Среди правил плавания с акулами она выделила такие, как использование ласт, а также обязательное держание рук в кулаках, чтобы акула не приняла пальцы за мелкую рыбу. Кроме того, перед купанием она посоветовала тщательно помыть руки, чтобы на них не осталось запахов еды.

Напомним, накануне стало известно, что российская туристка пострадала от нападения акулы на Мальдивах. В один из дней она отправилась на снорклинг с акулами-няньками, где одна из хищниц перепутала ее с добычей и укусила за палец. Организаторы экскурсии смогли остановить кровотечение и доставили пострадавшую в медпункт, откуда ее перевели в больницу. Пациентке потребовалась экстренная пересадка кожи.

Аналогичный инцидент произошел с 15-летней россиянкой на острове Тодду. По словам пострадавшей, одна из акул «всосала» ее руку и укусила. Тем не менее девушке потребовалась лишь перевязка.