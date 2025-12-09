Египет назвал недостоверными сообщения о росте визового сбора

Египет официально опроверг новости о повышении стоимости въездной визы для туристов. Министерство туризма и древностей страны в специальном заявлении назвало недостоверными сообщения ряда изданий о росте визового сбора с 25 до 45 долларов США. В ведомстве подчеркнули, что исполнительных решений о таком повышении не принималось.

Как пояснило министерство, в рамках недавних законодательных поправок был лишь установлен максимально допустимый размер сбора, а не его фиксированная новая стоимость. Напоминание прозвучало и о том, что любая официальная информация о визах публикуется исключительно через заявления уполномоченных государственных органов.

Напомним, в начале ноября парламент Египта одобрил правительственный законопроект, предусматривающий поправки к закону о сборах за услуги МИД. Документ допускал введение дополнительной платы в размере до 20 долларов, что, по данным СМИ, могло бы привести к увеличению общей стоимости визы.

При этом турбизнес страны выражал обеспокоенность таким шагом, опасаясь негативного влияния на поток путешественников. Несмотря на то что президент Абдель Фаттах ас-Сиси уже утвердил этот законопроект в начале декабря, практического повышения стоимости виз на данный момент не произошло.