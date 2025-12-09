Из Владивостока в Макао: десять причин открыть для себя «азиатский Лас-Вегас»

Владивосток и Макао впервые свяжет прямое авиасообщение. Старт регулярных рейсов авиакомпании Cambodia Airways запланирован на 22 декабря, что открывает для туристов-дальневосточников быстрый и удобный путь в уникальный уголок Азии. Путешествие займет около пяти часов, а стоимость билета начинается уже от 14 600 рублей. Почему стоит посетить Макао, рассказывает «ФедералПресс».

Как отмечают тревел-блогеры из Приморья, побывавшие в регионе, Макао – это направление, способное удивлять даже опытных путешественников.

«Многие ошибочно считают, что здесь только казино. На деле это невероятный коктейль из португальского колорита, азиатской динамики и мировой глэмурной индустрии. Нескольких дней для знакомства с ним точно не хватит», – рассказала блогер из Владивостока Юлия Грушина.

Путешественники назвали 10 ключевых причин, почему Макао стоит посетить хотя бы раз.

Португалия в сердце Азии

Мощеные улочки, фасады, украшенные изразцами азулежу, и запах традиционных десертов создают полное ощущение европейского города. Архитектура, вывески и кухня напоминают о наследии бывшей колонии, позволяя ощутить контраст культур.

Игровая столица мира

Сравнение с «Лас-Вегасом Азии» лишь отчасти справедливо – масштабы игорной индустрии здесь грандиознее. Целые тематические комплексы-казино воссоздают Венецию, Париж и другие города, предлагая не только азартные игры, но и шоу мирового уровня.

Бесплатные развлечения

На территории отелей-казино можно целый день наслаждаться зрелищами: световыми и музыкальными шоу, танцующими фонтанами и представлениями, не потратив ни цента.

Высокий адреналин

Башня Макао (Macau Tower) высотой 233 метра – место для самых смелых. Здесь находится самый высокий в мире коммерческий банджи-джампинг. Для остальных работает смотровая площадка с панорамным видом.

Побег от зимы

В то время как во Владивостоке царит холод, в Макао комфортная погода с температурами +18…+25 градусов. Это идеальное направление для того, чтобы согреться и зарядиться солнцем в зимние месяцы.

Два в одном: Макао и Гонконг

Благодаря грандиозному мосту-тоннелю длиной 55 км добраться из Макао в Гонконг на автобусе можно всего за час, не оформляя дополнительных виз. Это шанс за одну поездку увидеть два абсолютно разных мира.

Особый правовой статус

Макао является особым административным районом КНР со своими законами. Здесь свободно работают популярные у россиян интернет-приложения и мессенджеры, что делает пребывание максимально удобным для иностранных туристов.

Уникальная маканесская кухня

Это не просто смесь китайской и португальской кухни, а самостоятельное гастрономическое явление. Обязательны к дегустации тушеная курица по-африкански (Galinha à Africana), местная лапша (Mian Zhi) и десерт серрадура.

Нетуристические уголки

Стоит свернуть с центральных улиц в районы Колоан или Тайпа, чтобы найти уютные дворики, семейные кафе и тихие набережные, где ощущается аутентичный ритм жизни.

Рай для фотографии

Контраст колониальной архитектуры, неоновых огней игрушечных столиц и живописных набережных предоставляет бесконечные возможности для ярких кадров.

Что известно о прямом авиасообщении

Прямые рейсы из Владивостока выполняются три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) на самолетах Airbus 320. Для поездки россиянам не требуется виза при сроке пребывания до 30 дней.