В АТОР рассказали, как землетрясение в Японии повлияло на российских туристов

Произошедшее у восточного побережья японской префектуры Аомори землетрясение магнитудой 7,2 не затронуло популярные у россиян туристические маршруты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

“Как отмечают российские туроператоры, популярные туристические маршруты напрямую не затронуты”, - говорится в сообщении АТОР.

Так, туроператоры заявили, что регион Аомори – это классическая японская глубинка с фокусом на индивидуальный туризм. Эта префектура не входит в число популярных маршрутов из-за удаленности и своей специфики.

Туроператоры также напоминают, что северная часть Японии – это сейсмически активная зона. Там постоянно происходят землетрясения. При этом сейсмособытие не повлияло на работу главных аэропортов страны.