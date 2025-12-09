Израиль планирует принять около 150 тыс. российских туристов в 2026 году

Израиль намерен увеличить туристический поток из РФ и в 2026 году принять около 150 тыс. российских путешественников. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков.

"В лучшие допандемийные годы Израиль принимал более 350 тыс. российских туристов, и мы активно работаем над возвращением к этим показателям. Планируем, что в следующем году будет порядка 150 тысяч", - сказал он.

Ицхаков подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых рынков для страны. По его словам, улучшение ситуации в регионе и расширение маршрутной сети создают условия для восстановления интереса туристов.

Комментируя обеспокоенность некоторых россиян вопросами безопасности, гендиректор отметил, что в августе 2025 года МИД России снял рекомендацию не посещать Израиль для российских граждан. По его словам, туроператоры также в ближайшее время ждут отмены соответствующей рекомендации Минэкономразвития РФ, что откроет возможность для старта продаж туров в страну.

Без пересадок

Глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова подчеркнула доступность направления для российских граждан. По ее словам, сейчас прямые рейсы в Израиль есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод, а вскоре добавится Краснодар.

Воронцова особенно подчеркнула запуск с 19 февраля прямых перелетов из Москвы на израильский курорт на берегу Красного моря - Эйлат. Минтуризма, по ее словам, рассчитывает, что возобновление авиасообщения станет важным стимулом для роста турпотока в город. Билеты уже поступили в продажу, рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings раз в неделю на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Пока предусмотрена техническая посадка в Сочи продолжительностью 50 минут, а общее время в пути составит около 7,5 часов. В авиакомпании отметили, что при дальнейшем росте спроса рассматривается возможность смены типа воздушного судна и увеличения частоты рейсов.

Кроме того, для посещения Израиля россиянам виза не требуется. С 1 января 2025 года для въезда в страну гражданам РФ необходимо оформить электронное разрешение ETA-IL, которое действует два года. Стоимость подачи заявления составляет 25 израильских шекелей (около 600 рублей), дополнительно взимается сервисный сбор VFS в размере $5.

Ассоциация отелей Эйлата и Мертвого моря готовится к старту продаж пакетных туров, заявил ТАСС ее глава Итамар Илицур. "В Эйлате большой выбор вариантов размещения, есть возможность подобрать как гостиницы для семейного отдыха, так и отели для взрослых", - сказал он.

Глава государственной туристической корпорации города Йосси Хен подчеркнул, что курорт рассчитывает на возвращение российских туристов, которые ранее входили в число лидеров по посещаемости Эйлата. "Русскоговорящий персонал работает во всех сферах обслуживания, что делает курорт удобным для российских гостей", - отметил Хен.

Эйлат считается местом для круглогодичного отдыха: даже в январе температура воздуха здесь обычно превышает 20 градусов. Туристам доступны разнообразные возможности для отдыха: пляжи и снорклинг в Красном море, прогулки по пустыне, активные виды спорта, а также экскурсии в Парк Тимна с уникальными геологическими формами - Соломоновы столбы, скала-гриб, арки и храм богини Хатор. Курорт также известен дельфиньим рифом, где морские млекопитающие живут в естественной среде, и подводной обсерваторией, работающей более полувека.