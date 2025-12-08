Red Wings продолжает на одном Boeing 777 возить туристов на курорты

У авиакомпании Red Wings продолжают наблюдаться серьезные задержки на туристических рейсах. В последние дни это маршруты в Шри-Ланку и обратно из разных российских городов, которые выполняются на Boeing 777. На этих направлениях по-прежнему продолжает работать 1 дальнемагистральный самолет из 3 находящихся в парке перевозчика.

© tourdom.ru

В пятницу TourDom.ru сообщал, что еще один борт, который ранее экстренно садился в Домодедово, вернулся к полетам. Он действительно выполнил в пятницу разворотный рейс в Нячанг, но после этого уже 3 дня стоит в столичном аэропорту. Редакция отправила запрос в авиакомпанию, предложив прокомментировать ситуацию.

Накануне у перевозчика были задержки порядка 20 часов на рейсах между Екатеринбургом и Хамбантотой. Сегодня своей очереди дождались туристы в Новосибирске: вечером туда с опозданием прибыл рейс из вышеназванного города на Шри-Ланке. После обслуживания борта из Толмачево отправили обратный рейс WZ3091: «Еще 2 дня назад перенесли с 03:00 на 18:35, а сегодня с утра сдвинули еще – на 20:15». В итоге самолет улетел около 21:00 по местному времени.

В целом пока что перевозчик идет на уменьшение отставания от графика. Далее идет связка рейсов в Москву. WZ3078 планируют отправить в Домодедово с опозданием более 16 часов. Он улетит только в 4 утра вторника вместо полудня понедельника. В российской столице его ждут в 10:45. Завтрашний вылет WZ3077 из Москвы на Шри-Ланку сдвинут на 11 часов вправо. После этого Boeing 777 полетит в Самару – здесь задержка порядка 8 часов.

Ранее TourDom.ru писал, что Росавиация проведет расследование после экстренной посадки боинга Red Wings в Домодедово.