В РСТ оценили безопасность отдыха в Таиланде на фоне конфликта с Камбоджей

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что конфликт Таиланда и Камбоджи не угрожает безопасности российских туристов. Об этом Барзыкин рассказал News.ru.

Таиланд и Камбоджа уже более ста лет конфликтуют из-за нечеткой демаркации границы. В декабре произошло обострение пограничного конфликта. Таиланд обвинил Камбоджу в обстрелах тайских солдат в провинции Убонратчатхани (один военный погиб).

Камбоджа обвинила тайскую армию в нападении на войска в приграничных провинциях Преах-Вихеар и Оддармеантьей. Армия Таиланда нанесла авиаудары по военным объектам Камбоджи.

Барзыкин подчеркнул, что на границе стран нет курортов, эта территория не предназначена для туристических посещений. По его мнению, эскалация никак не коснется российских туристов.

«На границе Таиланда и Камбоджи перманентно возникает напряженная ситуация», - отметил вице-президент РСТ.

Он указал, что, как и в прошлый раз, власти России не выпускали предупреждений об опасности для туристов. Также с такими предупреждениями не выступали дипломатические службы Таиланда.