Названы лучшие варианты зимнего отдыха без визы и с быстрым перелетом

Многие россияне хотят провести зимние каникулы за рубежом, но сталкиваются с проблемой оформления виз и длительных авиаперелетов. Эксперт в области путешествий Тариел Гажиенко рассказал, куда можно добраться на самолете менее чем за три часа и без лишней бюрократии.

Самым бюджетным вариантом является Белоруссия. Можно посетить столицу республики — Минск. Здесь туристы найдут старинные замки, живописные природные зоны и доступные горнолыжные курорты.

Из столицы Белоруссии можно отправиться дальше, посетив знаменитые замки — в Мире, Несвиже, Гомеле, Коссово. Зимой они выглядят особенно атмосферно. Хотите покататься на лыжах, выбирайте один из популярных горнолыжных курортов возле Минска. А если ваш визит совпал с новогодними праздниками, съездите в Беловежскую пущу, где находится резиденция местного Деда Мороза, — уточнил эксперт.

Второй доступный выбор — Армения. Новый год здесь начинается с торжественного открытия главной елки страны на площади Республики. Помимо экскурсий по столице, Еревану, туристам предлагается посещение винодельческих хозяйств, храмов Гарни и монастыря Гегарда.

Также Гажиенко выделил Грузию. Городской отдых можно организовать в историческом центре Тбилиси, полюбоваться местными банями и насладиться блюдами местной кухни. Путешественники, предпочитающие активный отдых, смогут заняться горными видами спорта на курортах Гудаури и Бакуриани.

Традиционно россиянам доступна Турция. Несмотря на некоторые ограничения по продолжительности полета, многие направления предлагают удобные маршруты и низкие тарифы в зимнее время. Любителям пляжного отдыха пригодятся выгодные акции отелей, работающих в межсезонье.

Главное правило удачной зимней поездки — заблаговременное бронирование билетов и открытость к изменениям расписания авиабилетов, сообщает Life.ru.

