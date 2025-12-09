Российские туристы уже более 18 часов ждут вылета из Еревана в Москву

Около 150 пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» не могут вылететь из Еревана в Москву уже 18 часов. На работу перевозчика туристы пожаловались в СМИ.

© РИА Новости

В частности, рейс U6-2634 должен был отправиться из аэропорта Звартноц в Домодедово во вторник в 02:40 по местному времени. Однако пассажирам сообщили, что из-за сильного загрязнения воздуха его отложили. По словам клиентов авиакомпании, время вылета в Москву переносили несколько раз. Сейчас на табло ереванской воздушной гавани указано, что рейс назначен на 20:45.

Как рассказали туристы телеграм-каналу Shot, на протяжении 7 часов после задержки отправления им не выдавали положенное питание и воду, представитель авиакомпании в аэропорту не выходил на связь. Утром он все же объявился и попросил пассажиров покинуть здание воздушной гавани, пообещав заселение в гостиницу.

Впрочем, в самом перевозчике это опровергли. Как пояснили в «Уральских авиалиниях», воду клиентам предоставили спустя 2 часа, питание – через 3,5 часа, отель – чуть позднее. Часть пассажиров отправилась по домам, 60 человек, преимущественно россияне, – в гостиницу, остальные решили перебронироваться на другие даты или сдать билеты.