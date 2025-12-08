«Белавиа» расширила сервис бортового питания

Белорусская авиакомпания «Белавиа» . Пассажиры теперь могут заранее заказывать на рейсы дополнительные горячие блюда и выпечку, сообщает пресс-служба национального перевозчика.

Новая опция доступна всем путешественникам, вылетающим из Минска. Оформить заказ можно на официальном сайте авиакомпании, в офисах продаж или через агентов не позднее, чем за 25 часов до вылета.

В дополнение к основному меню предлагаются два комплекта пирожков. Один из них включает начинки из лосося с брокколи, капусты с морковью и яйцом, а также вишневый. Второй набор представлен пирожками с картофелем, запеченными овощами с курицей и яблочной начинкой.

Среди горячих блюд пассажирам доступны картофельные ньокки с курицей под сливочно-пармезановым соусом. Также в ассортименте значится творожная запеканка с консервированным персиком.

Отметим, что большинство крупных российских авиакомпаний также предоставляют пассажирам возможность предварительного заказа платного дополнительного питания. Эта услуга особенно актуальна для внутренних рейсов или бюджетных тарифов, в стоимость которых стандартный рацион изначально не включен.