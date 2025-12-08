В АТОР прогнозируют рост интереса к путешествиям в Среднюю Азию

В частности, Узбекистан может стать популярным направлением для российских туристов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Кто-то не хочет на Новый год в пальмы и песок, кто-то хочет какую-то зиму плюс-минус. Уже были в Сочи, и в Московской области, и в Питере, чего-нибудь бы новенького. И тут у нас как раз страны Средней Азии — прям как букет. И у вас тоже появилась такая мысль: а не поехать ли? В Казахстане есть замечательный горнолыжный курорт. Я бы Узбекистан тоже рекомендовала посмотреть, потрясающе. В Узбекистане в этом смысле и цены совершенно другие. Средняя Азия — это такой тренд, который «выстрелит» в следующем году более ярко».

Ранее Ломидзе указала на туристический потенциал ЯНАО. В этом регионе можно посмотреть северное сияние, покормить оленей и увидеть «бриллиантовый снег», отметила она.